Срок завершения ремонта площади Ленина в Симферополе могут перенести еще на год

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Завершить благоустройство площади им. Ленина в Симферополе могут уже в 2022 году. Сроки перенесут, если необходимые работы будет невозможно выполнить в рамках существующих проектных решений.

Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов в эфире программы «Открытая власть».

По словам Демидова, в связи с выявленными недочетами, главные из которых – недоработки в проектной документации, было принято решение приостановить работы. На данный момент подрядчик демонтирует плитку на объекте.

«Мы посчитали правильным решением взять на себя ответственность и перенести сроки завершения работ, но выполнить их качественно, - сказал глава администрации. - Сейчас поставлена задача определить, достаточно ли откорректировать проект, чтобы в рамках существующего контракта с действующим подрядчиком и с учетом необходимых дополнительных расходов выполнить работы на должном качественном уровне, которому должна соответствовать главная площадь столицы».

Демидов подчеркнул, если выполнить благоустройство в рамках существующих проектных решений не получится, вероятен перенос сроков завершения работ на 2022 год с увеличением лимитов финансирования и кардинальным изменением проекта.

Напомним, изначально завершить работы планировалось до 1 сентября текущего года. В то же время контракт по благоустройству площади Ленина действует до конца года.

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