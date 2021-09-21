Власть
Срок завершения ремонта площади Ленина в Симферополе могут перенести еще на год
фото © Новости Крыма
Завершить благоустройство площади им. Ленина в Симферополе могут уже в 2022 году. Сроки перенесут, если необходимые работы будет невозможно выполнить в рамках существующих проектных решений.
Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов в эфире программы «Открытая власть».
По словам Демидова, в связи с выявленными недочетами, главные из которых – недоработки в проектной документации, было принято решение приостановить работы. На данный момент подрядчик демонтирует плитку на объекте.
«Мы посчитали правильным решением взять на себя ответственность и перенести сроки завершения работ, но выполнить их качественно, - сказал глава администрации. - Сейчас поставлена задача определить, достаточно ли откорректировать проект, чтобы в рамках существующего контракта с действующим подрядчиком и с учетом необходимых дополнительных расходов выполнить работы на должном качественном уровне, которому должна соответствовать главная площадь столицы».
Демидов подчеркнул, если выполнить благоустройство в рамках существующих проектных решений не получится, вероятен перенос сроков завершения работ на 2022 год с увеличением лимитов финансирования и кардинальным изменением проекта.
Напомним, изначально завершить работы планировалось до 1 сентября текущего года. В то же время контракт по благоустройству площади Ленина действует до конца года.
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