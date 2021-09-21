Симферополец обокрал родственниц на 150 тысяч рублей

40-летнего жителя крымской столицы, злоупотребляющего алкоголем и наркотиками, задержали по подозрению в кражах.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

О пропаже вещей в полицию сообщили две женщины, сестры, проживающие в одном многоквартирном доме.

«Первая потерпевшая сообщила о том, что из ее квартиры похитили шуруповерт, стоимостью 5500 рублей и банковскую карту, с которой в последующем были списаны 25 тысяч рублей. У второй заявительницы похитили телевизор, стиральную машину и духовую печь, причинив ей ущерб на общую сумму 120 тысяч рублей», — рассказали в МВД.

Правоохранители задержали 40-летнего сына одной из потерпевших, злоупотребляющего спиртными напитками и наркотическими средствами.

Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил у своей матери деньги с банковской карты и шуруповерт. Помимо этого, мужчина взял ключи от квартиры своей тети, проживающей по соседству, и, воспользовавшись ее отсутствием, вынес из ее квартиры бытовую технику. Все похищенное сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждены уголовные дела по ч.2, 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Ему грозит до пяти и шести лет соответственно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Силовики в Крыму похвастались, что поймали серийного похитителя кур. Ленинский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в совершении краж из жилых домов и подсобных помещений и приговорил к двум с половиной годам колонии.

Студенты попались на краже металлолома с дачи под Симферополем. 54-летняя жительница крымской столицы приехала на дачу, чтобы полить цветы, но застала двоих молодых людей за кражей металлолома, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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