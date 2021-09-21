Салгир может спасти Крым от опреснителей

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Метод опреснения морской воды для нужд полуострова ученые считают поспешным и неоправданным из-за угрозы повышения солености морской воды.

Альтернативой опреснению могла бы стать переброска стоков реки Салгир в Межгорный гидроузел, пишет КП-Крым.

По словам старшего преподавателя факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Анатолия Копачевского, метод использования речных ресурсов вошел в «Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя», принятый правительством РФ в октябре прошлого года.

По его словам, подача части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел полностью решает вопрос обеспечения водой Симферополя, а также решает вопрос водного дефицита Севастополя. Кроме того, перераспределение ресурсов решает вопрос обеспечения водой сельского хозяйства.

«Если достроить водовод от подземных водозаборов из Бахчисарайского района до Загорского водохранилища и перебросить их в Загорское и Счастливенское, то высвободится та вода, которая сейчас идет на Симферополь, и ее можно будет перебросить на Ялту. Тогда вопрос водоснабжения Ялты снимается совсем», — объясняет Копачевский.

Он напоминает, что в прошлом году ГУП РК «Вода Крыма» получила разрешение от Министерства жилищно-коммунального хозяйства на технологические изыскания по возможности очистки воды из Салгира до питьевого уровня. Вскоре уже будут представлены первые результаты исследования.

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