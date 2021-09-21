Россиянам запретили выращивать кур на садовых участках

Россиянам запретили разводить кур и прочих сельскохозяйственных животных на садовых участках, пишет «Российская газета» со ссылкой на судебное дело жительницы Волгоградской области.

По данным издания, жительницу Волгограда оштрафовали за курятник на садовом участке. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. Она пошла искать справедливость и дошла аж до Верховного суда, но своей правоты не отстояла.

Самого судебного дела, о котором пишет издание, в открытом доступе найти не удалось. Однако, если обратиться к закону, то из него прямо следует, что, действительно, на садовых участках разводить сельхозживность нельзя.

По закону о садоводстве, под садовым земельным участком понимается участок земли, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

При этом согласно статьи 40 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков обязаны их использовать по прямому назначению, то есть вести деятельность, соответствующую виду разрешенного использования.

Иными словами, гараж на садовом участке поставить можно, а вот курятник (с курами, естественно) нельзя. Это уже административное правонарушение, наказание за которое устанавливается в виде штрафа. Он рассчитывается от кадастровой стоимости земли, но не может быть ниже 10 тысяч рублей.

Так что нельзя говорить о том, что россиянам сейчас запретили держать кур на садовых участках. Разрешено-то ведь и не было. Другое дело, что на практике такое встречается довольно часто. И в некоторых регионах на это никак не обращают внимание, а в некоторых штрафуют.

В тексте использованы материалы: Форпост

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