Прогноз погоды в Крыму на вторник 21 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 21 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (местами северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 21, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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