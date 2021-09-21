Власть
Полицейские изъяли в Алупке 120 литров алкоголя
В одной из торговых точек Алупки полицейские изъяли 120 литров алкогольной продукции, продававшейся незаконно.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«В одной из торговых точек, расположенной в г. Алупка, продавец незаконно сбывал алкогольную продукцию. В ходе проверки сотрудники полиции изъяли у молодого человека около 30 л нелицензированного алкоголя», — говорится в сообщении МВД.
Мужчина объяснил, что не знал о требованиях законодательства, а товар приобретал у незнакомой женщины, после чего продавал. Экспертиза показала, что алкоголь не соответствует требованиям ГОСТ, также на него не нанесена маркировка специальными акцизными знаками.
В дальнейшем полицейские изъяли у подозреваемого еще 80 л опасной спиртосодержащей продукции.
Материалы дела переданы в следственные органы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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