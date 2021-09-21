Жилплощадь
Почему спрос на недвижимость в Крыму не снизится
фото © flatreal.ru
Устойчивый спрос не недвижимость в районе Симферополя сохранится в течение нескольких лет.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова.
«Обеспеченность жильем в Симферополе самая низкая по России и составляет 14 квадратных метров на человека, по Крыму этот показатель немного превышает 18 квадратных метров», - сказала Буйлова.
Эти обстоятельства красноречиво свидетельствуют, что квартиры и дома в регионе будут востребованы еще долгое время. При этом специалист отметила, что достаточно большая часть квартир в новостройках приобретается в качестве инвестиций, для перепродажи или сдачи внаем.
«В сегменте арендного жилья наибольшим спросом пользуются квартиры бизнес-класса. Стоимость аренды на них может превышать 60-80 тысяч рублей в месяц. Однако учитывается не только состояние самой квартиры, но и расположение дома, наличие инфраструктуры и многие другие факторы», - продолжила гостья эфира.
В этом сегменте спрос многократно превышает предложение, в то время как квартиры эконом-класса хоть и востребованы, но ажиотажного спроса на них нет. В свою очередь советник зампредседателя Совмина РК Юлия Смирнова сообщила, что перспективными для строительства являются территории в пределах кольца трассы «Таврида».
Эти районы очень интересны для проживания, в то же время развитие строительства здесь позволит увеличить объем предложения, а значит со временем позволит рынку отрегулировать цены.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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