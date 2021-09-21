Происшествия
Пассажирка самолета из Крыма получила 15 суток ареста за выгул собаки на борту
В Омске транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажирку, нарушившую общественный порядок на борту самолета, прибывшего из Симферополя, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
«В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, прибывшего из Симферополя, требуются сотрудники полиции в связи с нарушением общественного порядка одной из пассажирок. Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки», – рассказали в ведомстве.
По данным управления, пассажирка во время полета выпустила животное из контейнера для прогулки по салону самолета. Полицейские отметили, что женщина игнорировала неоднократные требования кабинного экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников.
В отношении хулиганки сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.
В транспортной полиции напомнили, что правилами авиационной безопасности разрешена транспортировка животных исключительно в специальном перевозочном контейнере, который при этом должен быть размещен на кресле возле окна либо рядом с пассажиром. Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено.
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