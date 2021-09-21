Происшествия
Ночью в Севастополе ловили голого мужчину
Ночью 21 сентября сотрудники полиции задержали голого мужчину, бегавшего по дворам многоквартирных домов в Гагаринском районе Севастополя.
Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы регионального управления МВД Мария Нажа.
В 01:20 жители одного из домов по улице Колобова сообщили правоохранителям о сильном шуме в квартире. Через пять минут сотрудники полиции прибыли на место и увидели обнаженного мужчину, который, как выяснилось, и стал причиной бессонной ночи своих соседей.
«Человек вел себя неадекватно и бегал по дворам улицы Колобова, имел внешние признаки опьянения, на законные требования полиции не реагировал и оказывал сопротивление», – уточнили в пресс-службе МВД.
В результате сотрудники полиции догнали голого гражданина и удерживали на месте до прибытия скорой помощи. После приезда медиков полицейские сопроводили их и задержанного мужчину в городскую психиатрическую больницу, где оказали содействие в госпитализации.
Добавим, что это как минимум второй инцидент с обнаженным человеком, произошедший в Севастополе в течение одного месяца. Горожанам, которые в День знаний находились в районе Артиллерийской бухты, наверняка запомнился задержанный полицией человек, который до этого гулял по набережной в костюме Адама.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В палатке российских туристов в Крыму взорвался газовый балон. Женщина получила травмы и ожоги при взрыве туристического газового баллона внутри палатки, стоявшей на горе Демерджи.
Один человек погиб на пожаре в Евпатории. Сотрудники МЧС спасли ребенка и эвакуировали 10 человек из горящего дома в Евпатории.
Спасатели тушат пожар в евпаторийской пятиэтажке. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, который произошел сегодня днем в пятиэтажном жилом доме в Евпатории.
Рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию под Севастополем. Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла под Севастополем.
В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек
В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек, в том числе домашних.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 20 сентября на территории Крыма зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции.
Салгир может спасти Крым от опреснителей
Метод опреснения морской воды для нужд полуострова ученые считают поспешным и неоправданным из-за угрозы повышения солености морской воды.
Провальная явка в Севастополе: что произошло на самом деле
Городская избирательная комиссия призналась в причинах произошедшего.
18 сентября
Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму
21 час назад
На Крым идет арктический фронт
18 сентября
Украинская разведка намерена преследовать за границей организаторов выборов в Крыму
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов сделал громкое заявление.