Ночью в Севастополе ловили голого мужчину

Ночью 21 сентября сотрудники полиции задержали голого мужчину, бегавшего по дворам многоквартирных домов в Гагаринском районе Севастополя.

Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы регионального управления МВД Мария Нажа.

В 01:20 жители одного из домов по улице Колобова сообщили правоохранителям о сильном шуме в квартире. Через пять минут сотрудники полиции прибыли на место и увидели обнаженного мужчину, который, как выяснилось, и стал причиной бессонной ночи своих соседей.

«Человек вел себя неадекватно и бегал по дворам улицы Колобова, имел внешние признаки опьянения, на законные требования полиции не реагировал и оказывал сопротивление», – уточнили в пресс-службе МВД.

В результате сотрудники полиции догнали голого гражданина и удерживали на месте до прибытия скорой помощи. После приезда медиков полицейские сопроводили их и задержанного мужчину в городскую психиатрическую больницу, где оказали содействие в госпитализации.

Добавим, что это как минимум второй инцидент с обнаженным человеком, произошедший в Севастополе в течение одного месяца. Горожанам, которые в День знаний находились в районе Артиллерийской бухты, наверняка запомнился задержанный полицией человек, который до этого гулял по набережной в костюме Адама.

В тексте использованы материалы: Форпост

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