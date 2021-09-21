Власть
На набережной Ялты пройдет акция «Белый цветок»
В субботу, 25 сентября, на набережной состоится благотворительный праздник «Белый цветок», сообщили в администрации Ялты.
С 10:30 до 11:00 пройдет торжественное шествие участников акции.
В 10:30 начнется благотворительная ярмарка. В 13:00 состоится квиз (онайн опрос) «Белый цветок»: история и современность». Праздничная программа продлится до 15:00.
Вечером с 19:00 до 22:00 в районе квадратного фонтана пройдет развлекательная программа. Все собранные в ходе акции средства пойдут на благотворительность.
Принять участие в акции может любой желающий.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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