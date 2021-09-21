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На набережной Ялты пройдет акция «Белый цветок»

08:39 вторник, 21 сентября 2021
Ялта

В субботу, 25 сентября, на набережной состоится благотворительный праздник «Белый цветок», сообщили в администрации Ялты.

 С 10:30 до 11:00 пройдет торжественное шествие участников акции.

В 10:30 начнется благотворительная ярмарка. В 13:00 состоится квиз (онайн опрос) «Белый цветок»: история и современность». Праздничная программа продлится до 15:00.

Вечером с 19:00 до 22:00 в районе квадратного фонтана пройдет развлекательная программа. Все собранные в ходе акции средства пойдут на благотворительность.

Принять участие в акции может любой желающий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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