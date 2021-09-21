Происшествия
Крымчанин хотел купить права, а получил условный срок
Житель Первомайского района решил купить водительское удостоверение, для этого передал взятку сотрудникам ГИБДД через посредника.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры РК, посредник оказался мошенником, а вся затея закончилась для горе-взяточника условным сроком. По данным надзорного ведомства, водительское удостоверение категории «В» мужчина хотел купить за 34 тысячи рублей, которые должностным лицам МРЭО ГИБДД по РК, должен был передать посредник. В какой-то момент все пошло не по плану.
«Посредник денежные средства должностным лицам не передал, присвоив их. Ранее он признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбывание наказания в колонии – поселения», - сказано в сообщении.
В отличие от посредника, сам несостоявшийся взяткодатель решением Первомайского суда осужден по статье с формулировкой «покушение на дачу взятки в значительном размере должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий» и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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