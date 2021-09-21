Какой сегодня праздник 21 сентября

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Сегодня, 21 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы (Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии) - религиозный праздник христианской церкви в честь Богородицы Девы Марии, матери Иисуса Христа, является одним из двунадесятых праздников. Двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери).

Рождество Богородицы - Богородичный праздник. Празднуется ежегодно православными 21 сентября, католиками - 8 сентября. В день Рождения Богородицы подчеркивается, что Божия Матерь является большой праведницей, помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

У восточных славян день посвящен собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. К этому времени завершаются полевые работы: жатва, вывоз хлеба в овины, уборка льна. В этот день чествовали и благодарили Богородицу (Мать - Сыру-Землю) за собранный урожай. Считалось, что она дает благополучие, покровительствует земледелию, семье и особенно матерям. В некоторых местах отправляются поминки по мертвым, как в Дмитриевскую субботу.

Всемирная акция «Очистим мир» (Clean Up the World Weekend)

Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус всемирной, впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из 100 государств во всем мире.

Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» – привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развить у них навыки хозяйственного отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и грамотности.

Пост Гедалии

Пост Гедалии (или пост Гедальи) - это день траура и поста, отмечаемый 3 тишрея по еврейскому календарю, на следующий день после Рош аШана. Если этот день выпадает на субботу, пост сдвигается на воскресенье. Пост продолжается от восхода солнца до появления первых звезд, в это время ничего не едят и ничего не пьют.

Также сегодня, 21 сентября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день благодарности (World Gratitude Day)

- Международный день мира (International Day of Peace)

- День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

- Род и Роженица

- Всемирный день русского единения

- Открытие парламентского года в Нидерландах

- День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах

- Всемирный день чистоты (World Cleanup Day)

- День поиска сказок

- Международный день поедания яблок (International Eat An Apple Day)

- День свободы программного обеспечения (Software Freedom Day)

- День без выбросов (Zero Emission Day)

- Международный день чистоты в прибрежных зонах (International Coastal Cleanup)

- Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day)

- Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World Alzheimer`s Day)

Сегодня именины празднуют: Мария.

Что происходило 21 сентября в прошлые годы

862 - основание русского государства братьями варягами Рюриком, Синеусом и Трувором.

1451 - приказ евреям в Нидерландах носить отличительные знаки на одежде.

1922 - поддержка американским президентом Уорреном Гардингом идеи создания еврейского государства в Палестине.

1933 - начало провокационного судебного процесса над коммунистами в Лейпциге по обвинению в поджоге рейхстага.

1937 - мир увидел предысторию «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

1940 - открытие знаменитого театра западной Украины Львовского театра оперы и балета.

1949 - основание Китайской Народной Республики, о чем не замедлил провозгласить Мао ЦзеДун.

1991 - подавляющее большинство избирателей на референдуме проголосовали за независимость Армении.

1998 - обсуждение на телевидении «амурных приключений» президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

1999 - мощное землетрясение на Тайване, унесшее более 2000 жизней.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 сентября. Какие праздники будут завтра?

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