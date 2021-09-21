Как стрельба в Перми отразится на школах Крыма

Происходящее губернатор Развожаев назвал «тотальной войной»

В связи с инцидентом в Перми, где утром 20 сентября студент открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета и убил несколько человек, правительство Севастополя приняло решение ускорить оборудование учебных заведений города-героя «антитеррористическими» инструментами. Об этом было сообщено на аппаратном совещании в понедельник, 20 сентября. Оно началось с минуты молчания в память о погибших в Перми.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал происходящее «тотальной войной» и призвал сделать правильные выводы.

«Продолжается эта тотальная война, и даже не знаю, как это назвать по-другому. Это наводит нас на совершенно четкое понимание, что системой безопасности нужно продолжать заниматься, что называется, не для галочки», — призвал градоначальник.

Михаил Развожаев напомнил, что соответствующие поручения были даны еще после предыдущего массового расстрела (в Татарстане).

«Те решения, которые мы принимали, все поручения, которые даны, — надо неукоснительно выполнить и четко понимать, что в Севастополе эта система работает», — сообщил губернатор.

Вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев сообщил, что правительство планирует ускориться и до конца года завершить часть «антитеррористических» работ, которая была запланирована на следующий. В данный момент ведется перераспределение и резервирование нужных средств.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымских школьников массово переводят на дистанционное обучение. 17 сентября – в первый день голосования на выборах в Госдуму учеников 5 – 11 классов в Крыму переведут на дистанционное обучение.

Симферопольцы пожаловались на поборы в местной школе. Родителей попросили скинуться на уборку в классе – по 500 рублей с каждой семьи.

Севастопольские дети получат «Билет в будущее». Стартовал проект по профориентации школьников «Билет в будущее».

В Крыму резко выросла подростковая преступность. Количество преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летия, увеличилось в Симферополе с начала года почти на 90%.