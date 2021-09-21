Власть
Как стрельба в Перми отразится на школах Крыма
Происходящее губернатор Развожаев назвал «тотальной войной»
В связи с инцидентом в Перми, где утром 20 сентября студент открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета и убил несколько человек, правительство Севастополя приняло решение ускорить оборудование учебных заведений города-героя «антитеррористическими» инструментами. Об этом было сообщено на аппаратном совещании в понедельник, 20 сентября. Оно началось с минуты молчания в память о погибших в Перми.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал происходящее «тотальной войной» и призвал сделать правильные выводы.
«Продолжается эта тотальная война, и даже не знаю, как это назвать по-другому. Это наводит нас на совершенно четкое понимание, что системой безопасности нужно продолжать заниматься, что называется, не для галочки», — призвал градоначальник.
Михаил Развожаев напомнил, что соответствующие поручения были даны еще после предыдущего массового расстрела (в Татарстане).
«Те решения, которые мы принимали, все поручения, которые даны, — надо неукоснительно выполнить и четко понимать, что в Севастополе эта система работает», — сообщил губернатор.
Вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев сообщил, что правительство планирует ускориться и до конца года завершить часть «антитеррористических» работ, которая была запланирована на следующий. В данный момент ведется перераспределение и резервирование нужных средств.
В тексте использованы материалы: Форпост
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