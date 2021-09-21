К выходным погода в Крыму наладится

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После холодной и дождливой недели погода в Крыму наладится, пишет «КП-Крым».

— Начиная с 25 числа, осадки будут прекращаться. Температура воздуха постепенно повысится на три-пять градусов. Будет довольно комфортная погода, — отмечает заместитель начальника Крымского гидрометцентра.

В эти дни температура воздуха на полуострове будет держаться на уровне 20 градусов.C 21 числа в Крыму ожидается прохождение холодного фронта и сильные ливни. В МЧС напоминают, что при непогоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 20 сентября.

Сильные ливни с грозами продлятся в Крыму двое суток. Ливни с грозами начались в Крыму. Непогода ожидается и завтра, сообщили со ссылкой на синоптиков в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 сентября.

На Крым идет арктический фронт. В субботу и воскресенье на территории Крыма ожидается теплая и немного дождливая погода.