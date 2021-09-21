Херсонес представляет школьный абонемент «не для всех»

В 2021–2022 учебном году Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» при содействии Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» и правительства Севастополя будет реализовывать уникальный проект – музейно-образовательный абонемент «Вспомни, где все начиналось».

Воспользоваться им смогут не все, в связи с чем к участию в конкурсе приглашаются команды восьмиклассников из разных школ города.

Данный цикл групповых занятий, состоящий из теоретического, практического и творческого разделов, будет проводиться в формате лекций, экскурсий, а также заданий для самостоятельного выполнения. Ученики 100 классов средних общеобразовательных школ Севастополя за один учебный год смогут посетить девять занятий и изучить такие темы, как «История христианства в Херсонесе Таврическом», «Корсунская легенда. История крещения князя Владимира в Х веке», «Отечества достойные сыны» (история взаимодействия русской армии и церкви: от Владимира до наших дней).

В наступившем учебном году участниками абонемента станут учащиеся 8-х классов средних общеобразовательных школ города Севастополя. Для определения команд победителей музей-заповедник «Херсонес Таврический» проводит конкурс.

Желающим приобрести абонемент «Вспомни, где все начиналось» необходимо с 17 по 22 сентября 2021 года (включительно) направить на электронный адрес otdel.prosveshenia@yandex.ru, заявку и творческое задание, выполненное согласно требованиям, указанным в Положении о проведении конкурса.

Компетентное жюри по его итогам с 23 по 24 сентября 2021 года определит 100 лауреатов – будущих участников музейно-образовательного абонемента в Херсонесе Таврическом.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В департаменте образования Севастополя проведут проверку. В департаменте образования и науки города Севастополя будет проведена служебная проверка.

Крымских школьников массово переводят на дистанционное обучение. 17 сентября – в первый день голосования на выборах в Госдуму учеников 5 – 11 классов в Крыму переведут на дистанционное обучение.

Симферопольцы пожаловались на поборы в местной школе. Родителей попросили скинуться на уборку в классе – по 500 рублей с каждой семьи.

Севастопольские дети получат «Билет в будущее». Стартовал проект по профориентации школьников «Билет в будущее».