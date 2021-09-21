Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +13
море +22

Власть

Херсонес представляет школьный абонемент «не для всех»

В 2021–2022 учебном году Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» при содействии Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» и правительства Севастополя будет реализовывать уникальный проект – музейно-образовательный абонемент «Вспомни, где все начиналось».

Воспользоваться им смогут не все, в связи с чем к участию в конкурсе приглашаются команды восьмиклассников из разных школ города.

Данный цикл групповых занятий, состоящий из теоретического, практического и творческого разделов, будет проводиться в формате лекций, экскурсий, а также заданий для самостоятельного выполнения. Ученики 100 классов средних общеобразовательных школ Севастополя за один учебный год смогут посетить девять занятий и изучить такие темы, как «История христианства в Херсонесе Таврическом», «Корсунская легенда. История крещения князя Владимира в Х веке», «Отечества достойные сыны» (история взаимодействия русской армии и церкви: от Владимира до наших дней).

В наступившем учебном году участниками абонемента станут учащиеся 8-х классов средних общеобразовательных школ города Севастополя. Для определения команд победителей музей-заповедник «Херсонес Таврический» проводит конкурс.

Желающим приобрести абонемент «Вспомни, где все начиналось» необходимо с 17 по 22 сентября 2021 года (включительно) направить на электронный адрес otdel.prosveshenia@yandex.ru, заявку и творческое задание, выполненное согласно требованиям, указанным в Положении о проведении конкурса.

Компетентное жюри по его итогам с 23 по 24 сентября 2021 года определит 100 лауреатов – будущих участников музейно-образовательного абонемента в Херсонесе Таврическом.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В департаменте образования Севастополя проведут проверку. В департаменте образования и науки города Севастополя будет проведена служебная проверка.

Крымских школьников массово переводят на дистанционное обучение. 17 сентября – в первый день голосования на выборах в Госдуму учеников 5 – 11 классов в Крыму переведут на дистанционное обучение.

Симферопольцы пожаловались на поборы в местной школе. Родителей попросили скинуться на уборку в классе – по 500 рублей с каждой семьи.

Севастопольские дети получат «Билет в будущее». Стартовал проект по профориентации школьников «Билет в будущее».

Происшествия
В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек, в том числе домашних.

Общество
К выходным погода в Крыму наладится

К выходным погода в Крыму наладится

После холодной и дождливой недели погода в Крыму наладится, пишет «КП-Крым».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 20 сентября на территории Крыма зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции.

Власть
Флаг России в Севастополе висит на волоске

Флаг России в Севастополе висит на волоске фото

Флаг России возле памятника Славы воинов 2-й гвардейской армии на Северной стороне Севастополя висит буквально «на ниточке».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации