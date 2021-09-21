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Власть

Флаг России в Севастополе висит на волоске

Флаг России в Севастополе висит на волоске

фото © Севастополь. Северная сторона

Флаг России возле памятника Славы воинов 2-й гвардейской армии на Северной стороне Севастополя висит буквально «на ниточке».

Однако похоже, что этот факт обеспокоил только местных жителей.

Перспективы обновления флага действительно весьма туманны. По словам главы Нахимовского муниципалитета Михаила Лазарева, замена полотна не входит в полномочия муниципалитета, поэтому все, чем они могут помочь в этой ситуации, — обратиться в Севнаследие.

«Вообще за всеми памятниками следят в Севнаследии, либо департаменты. В муниципальную собственность нам точно ничего не передано», — подчеркнул он.

Подтвердил непричастность местных властей и зампредседателя постоянного комитета по городскому хозяйству Михаил Брицын. Он отметил, что в прошлом, будучи главой Нахимовского муниципалитета, неоднократно делал запросы в профильные ведомства с просьбой отремонтировать и привести в порядок разрушающийся памятник Славы. Однако до логического завершения эта история так и не была доведена.

Открестились от обязанности следить за состоянием флага у памятника Славы и в Севнаследии. По словам руководителя ведомства Ирины Масликовой, флаг не является объектом охраны, и кто должен заменить его, она не знает.

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Власть
Флаг России в Севастополе висит на волоске

Флаг России в Севастополе висит на волоске фото

Флаг России возле памятника Славы воинов 2-й гвардейской армии на Северной стороне Севастополя висит буквально «на ниточке».

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