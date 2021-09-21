Власть
Флаг России в Севастополе висит на волоске
фото © Севастополь. Северная сторона
Флаг России возле памятника Славы воинов 2-й гвардейской армии на Северной стороне Севастополя висит буквально «на ниточке».
Однако похоже, что этот факт обеспокоил только местных жителей.
Перспективы обновления флага действительно весьма туманны. По словам главы Нахимовского муниципалитета Михаила Лазарева, замена полотна не входит в полномочия муниципалитета, поэтому все, чем они могут помочь в этой ситуации, — обратиться в Севнаследие.
«Вообще за всеми памятниками следят в Севнаследии, либо департаменты. В муниципальную собственность нам точно ничего не передано», — подчеркнул он.
Подтвердил непричастность местных властей и зампредседателя постоянного комитета по городскому хозяйству Михаил Брицын. Он отметил, что в прошлом, будучи главой Нахимовского муниципалитета, неоднократно делал запросы в профильные ведомства с просьбой отремонтировать и привести в порядок разрушающийся памятник Славы. Однако до логического завершения эта история так и не была доведена.
Открестились от обязанности следить за состоянием флага у памятника Славы и в Севнаследии. По словам руководителя ведомства Ирины Масликовой, флаг не является объектом охраны, и кто должен заменить его, она не знает.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Более 16000 человек: кого Украина накажет за выборы в Крыму. В Украине заявили, что «надо привлечь к ответственности» всех, кто в Крыму причастен к организации и проведению выборов в Госдуму, то есть, в Республике Крым это более 16000 человек по подсчетам главы ЦИК РК Михаила Малышева.
Власти Крыма отреагировали на стрельбу в госуниверситете Перми. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «потрясен известием» о расстреле людей в Пермском государственном университете.
«Сенсация» в Крыму: на выборах в Думу России победили кандидаты от ЕР. Первые результаты выборов в Госдуму Крыму опубликованы в ГАС «Выборы».
Крым и Никарагуа решили плотно сотрудничать. Республика Крым и Республика Никарагуа подготовили необходимые документы для подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве. Документ будет подписан в ближайшее время.
Флаг России в Севастополе висит на волоске фото
Флаг России возле памятника Славы воинов 2-й гвардейской армии на Северной стороне Севастополя висит буквально «на ниточке».
Украинская разведка намерена преследовать за границей организаторов выборов в Крыму
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов сделал громкое заявление.
COVID в Севастополе бьет по детям и старикам: суточный показатель растет
Ежесуточные показатели заболеваемости и распространения COVID-19 в Севастополе растут, а вместе с ними – число детей и пожилых людей, проходящих амбулаторное и стационарное лечение в городе.
«Сенсация» в Крыму: на выборах в Думу России победили кандидаты от ЕР
Первые результаты выборов в Госдуму Крыму опубликованы в ГАС «Выборы».
24 часа назад
Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму
14 часов назад
В Крыму резкий рост новых заражений
22 часа назад
20 кораблей ЧФ неожиданно покинули Севастополь
13 часов назад
Четвертую волну коронавируса ждут в Крыму
Четвертая волна коронавируса в Крыму неизбежна.