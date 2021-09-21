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Власть

«Будут последствия»: Москва обиделась на Турцию из-за Крыма

19:43 вторник, 21 сентября 2021
«Будут последствия»: Москва обиделась на Турцию из-за Крыма

фото © Новости Крыма

Москва не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Крыму.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, выпад Анкары «негативно отразится на отношениях двух стран».

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Представитель МИД России подчеркнула, что российские власти «сделают соответствующие выводы» после заявления Анкары. Эти выводы, по ее словам, «явно не идут на пользу развития двухсторонних отношений».

МИД Турции ранее заявил, что считает прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными, поскольку республика не признает присоединение полуострова к России. Накануне Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с организацией и проведением выборов в Госдуму России на территории Крыма.

В тексте использованы материалы: Новый день

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