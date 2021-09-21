«Будут последствия»: Москва обиделась на Турцию из-за Крыма

фото © Новости Крыма

Москва не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Крыму.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, выпад Анкары «негативно отразится на отношениях двух стран».

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Представитель МИД России подчеркнула, что российские власти «сделают соответствующие выводы» после заявления Анкары. Эти выводы, по ее словам, «явно не идут на пользу развития двухсторонних отношений».

МИД Турции ранее заявил, что считает прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными, поскольку республика не признает присоединение полуострова к России. Накануне Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с организацией и проведением выборов в Госдуму России на территории Крыма.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Флаг России в Севастополе висит на волоске. Флаг России возле памятника Славы воинов 2-й гвардейской армии на Северной стороне Севастополя висит буквально «на ниточке».

Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму. В Государственную Думу VIII созыва от партии «Единая Россия» прошли пять представителей Крыма, сообщил председатель парламента республики, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Константинов.

Более 16000 человек: кого Украина накажет за выборы в Крыму. В Украине заявили, что «надо привлечь к ответственности» всех, кто в Крыму причастен к организации и проведению выборов в Госдуму, то есть, в Республике Крым это более 16000 человек по подсчетам главы ЦИК РК Михаила Малышева.

Власти Крыма отреагировали на стрельбу в госуниверситете Перми. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «потрясен известием» о расстреле людей в Пермском государственном университете.