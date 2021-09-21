Аномальный холод надвигается на Крым: новый прогноз

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Прохладная погода с дождями и пронизывающим северным ветром сохранится в Крыму до выходных, в ближайшие дни температура в регионе не превысит +11.

Об этом корреспонденту сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Крым не остался в стороне от полярного вторжения холода и оказался в мешке этого холода с температурными показателями, характерными для конца октября. Природа перебросила крымчан в климатическое будущее на месяц вперед, - рассказал Тишковец. – В среду, четверг и пятницу ситуация будет определяться тыловой частью циклона, сохранится северная тяга ветров, поставляющих все новые и новые порции разрозненных дождевых туч и аномального холода».

В среду температура воздуха ночью составит +5…10, днем + 10…15 градусов, в четверг днем +11…16, в пятницу в течение дня воздух прогреется уже до +13…18. А в выходные на полуостров вернется солнце и тепло, пообещал эксперт.

«Прогнозы достаточно позитивные, поскольку в работу включается антициклон. Он начнет очищать небо от облачности и изменит потоки на южные направления. Пойдет тепло и приток солнца, в субботу ночью уже +9…14, днем +17…22, без осадков и солнечно. В воскресенье также без осадков, ночью +9…14, днем +20…25 градусов», - рассказал Тишковец и уточнил, что на следующую неделю погодные прогнозы для Крыма также благоприятные.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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