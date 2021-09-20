Власти Крыма решили продать еще один санаторий у моря

фото © Новости Крыма

Власти Крыма выставили на аукцион санаторий «Парус» (Керчь) на берегу Азовского моря.

Лот включает огороженный земельный участок площадью 1,34 гектара и пятиэтажное здание площадью более 3 тыс квадратов.

Здание начали строить в 1979, а завершили в 2011, коммуникации так и не провели. Общее техническое состояние оценивается как «аварийное, требующее существенного капитального ремонта с полной заменой отдельных конструктивных элементов».

Стартовая цена лота – 18,9 млн рублей.

Оценка рыночной стоимости проведена независимой компанией ООО «Оценочная компания «Ангара» и подтверждена Региональной ассоциации оценщиков, заявляют чиновники.

«В сентябре 2020 года санаторий уже выставляли на торги за 22,7 млн. рублей, тогда рыночную цену объекта определяло ООО «Крымская экспертиза», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцам расставили «ловушки» с арматурой. Драма развВ поселке Любимовка в Севастополе, у дома № 122 на улице Федоровской, в аварийном состоянии находится несколько колодцев инженерных сетей. ернулась вокруг ремонта инженерных сетей в Любимовке.

Симферопольцев снова наказали на 400 тысяч за уличную торговлю. За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 107 нарушений, связанных со стихийной торговлей, несоблюдением правил благоустройства и парковкой на газонах и тротуарах. Общая сумма штрафов составила 392 тысячи рублей.

Более 25 тысяч кубов мусора вывезли со свалок Симферополя. За прошедшую неделю сотрудники муниципального унитарного предприятия «Экоград» вывезли со свалок Симферополя более 25 тысяч кубометров мусора.

Реконструкцию электросетей Крыма оценили в нереальные деньги. Масштабная реконструкция электросетей Крыма требует более 20 млрд рублей вложений.