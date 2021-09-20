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Происшествия

Власти Крыма отреагировали на стрельбу в госуниверситете Перми

15:40 понедельник, 20 сентября 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «потрясен известием» о расстреле людей в Пермском государственном университете.

Об этом он сообщил в Facebook.

«От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии», – написал Аксенов.

Студент открыл утром в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете. Сообщается, что около 11 утра нападавший в военной форме и с автоматом в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. В телеграм-каналах распространяется видео людей, которые выпрыгивают из окон здания, чтобы спастись.

По официальным данным Следственного комитета, погибли восемь человек, более 10 ранены. Медики сообщают, что пострадали 24 человека. У большинства из них огнестрельные ранения. Семь раненых госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

«При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении российского Следкома, но официальных подтверждений о смерти стрелка нет. хотя ранее большинство СМИ сообщали о гибели нападавшего.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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