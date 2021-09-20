Культура
В Симферополе пройдет фестиваль документального кино
С 21 по 24 сентября в Симферополе будет проходить IV Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок», сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.
В этом году на конкурс поступило более 300 фильмов, созданных на студиях в разных регионах России, а также зарубежных странах: Турция, Казахстан, Индия, Армения, Польша, Италия, Португалия, Австрия, США.
Старт фестивалю традиционно будет дан на церемонии открытия, которая состоится в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского 21 сентября.
«Фестиваль популяризирует и продвигает документальное кино, повышает роль неигрового кино в становлении поликультурных связей», — подчеркнули в пресс-службе министерства культуры Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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