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Происшествия

В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя

15:09 понедельник, 20 сентября 2021
Севастополь
В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя

фото © Новости Крыма

В Севастополе военнослужащие случайно расстреляли автомобиль местного жителя.

Инцидент произошел на минувшей неделе. Житель СНТ «Маяк-3» на Фиоленте услышал звуки выстрелов, вышел во двор и обнаружил, что у его автомобиля разбито стекло, рядом валялась пуля. Мужчина вызвал полицию, следователи нашли на участке еще две пули.

«В это же время в казарме зенитно-ракетного полка на Крепостном шоссе обнаружили еще пару таких же пуль, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Оказалось, что палили бойцы на полигоне морской пехоты».

Полиция проводит проверку.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российская армия собирается стрелять из «Градов» в Крыму. Более трехсот военнослужащих артиллерийских подразделений Черноморского флота направлены на межвидовой полигон Опук в Крыму для отработки стрельб и уничтожения условного противника.

Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов». Экипажи быстроходных катеров Черноморского флота России отработали «уничтожение условного противника» в Черном море.

Часть Севастопольской бухты отдали минобороне России. Часть Севастопольской бухты передана в пользование министерства обороны России на 20 лет.

Турчинов заявил о срыве плана по «зачистке» Крымского моста. Программа по закупке крылатых ракет «Нептун» сорвалась, из-за чего Киев не сможет «зачистить» Крымский мост, заявил в эфире Пятого канала бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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