Происшествия
В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя
фото © Новости Крыма
В Севастополе военнослужащие случайно расстреляли автомобиль местного жителя.
Инцидент произошел на минувшей неделе. Житель СНТ «Маяк-3» на Фиоленте услышал звуки выстрелов, вышел во двор и обнаружил, что у его автомобиля разбито стекло, рядом валялась пуля. Мужчина вызвал полицию, следователи нашли на участке еще две пули.
«В это же время в казарме зенитно-ракетного полка на Крепостном шоссе обнаружили еще пару таких же пуль, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Оказалось, что палили бойцы на полигоне морской пехоты».
Полиция проводит проверку.
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В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя
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