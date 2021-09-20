В Севастополе может начаться реновация без тормозов

На сайте правительства Севастополя опубликован проект постановления, которое может оказать сильное влияние на судьбу тысяч горожан. Речь в нем идет о порядке комплексного развития территорий в Севастополе.

Разработать такой документ региональные правительства должны были в соответствии с недавно вступившей в силу статьей 10 Градостроительного кодекса РФ. Она обязывает субъекты РФ самостоятельно устанавливать порядок действий при планировании и осуществлении комплексного развития территорий, а также «порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти города Севастополя с иными заинтересованными лицами при подготовке, принятии и реализации решений о комплексном развитии территорий».

И вот документ, регламентирующий все это, разработан и в Севастополе.

Приложение к постановлению – проект самого Положения о комплексном развития территорий. Найти его можно по этой ссылке, см. «Версия документа 2». В нем обозначены условия и ограничения, с учетом которых может приниматься решение о комплексном развитии территории (далее КРТ). Оно может быть принято в отношении как аварийных, так и не аварийных домов, если последние соответствуют определенным критериям.

В числе таких критериев – физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (МКД) более чем на 60% (согласно заключению специализированной организации, с которой заключен госконтракт); слишком высокая стоимость капремонта (выше, чем предусмотрено постановлением Правительства Севастополя об установлении размера предельной стоимости таких работ); отсутствие в МКД централизованного тепло-, водоснабжения или водоотведения (причем достаточно чего-то одного) и пр.

Есть и еще один замечательный критерий, на основании которого может быть принято решение о комплексном развитии территории: если расположенные на ней дома «построены в период до 1980 года по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий».

О каких именно территориях может идти речь, без труда представит себе каждый, кто немного ориентируется в городе.

Принимать решение о комплексном развитии территории будет правительство города. Предусмотрено и рассмотрение проекта решения на Градостроительном совете.

Уполномоченным органом по подготовке проекта решения о комплексном развитии незастроенной территории и принятии решения о проведении торгов (конкурса, аукциона), по результатам которых осуществляется заключение соответствующего договора, будет департамент архитектуры и градостроительства.

«Это исключительно важный документ, в том числе потому, что положение принимается в отсутствие интегрального регулятора в виде Генплана и ПЗЗ. Обсуждается положение, которое может открыть путь к грандиозной перестройке и застройке Севастополя при отсутствии «тормозов» в виде Генплана», – кратко прокомментировал появление проекта постановления глава комитета Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

Сформулировать свои возражения более подробно и направить их в адрес правительства он намерен в начале следующей недели.

В тексте использованы материалы: Форпост

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