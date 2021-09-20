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Власть

В Севастополе автоинспекторы проверили водителей на соблюдение правил проезда пешеходных переходов

13:41 понедельник, 20 сентября 2021
Севастополь

В рамках проведенного профилактического мероприятии «Пешеходный переход» сотрудники ГИБДД составили 21 административный материал на водителей и пешеходов.

Цель рейда - снижение аварийности, пресечение административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в том числе связанных с наездом пешеходов на пешеходном переходе.

В отношении водителей, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе, составлено 16 административных материалов. За данное нарушение, в соответствии со статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей.

В рамках рейда выявлены также пешеходы-нарушители ПДД - пять человек пересекали проезжую часть в неположенном месте. Согласно части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ, штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

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