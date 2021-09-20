Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +22
море +22

Коронавирус в Крыму

В Крыму резкий рост новых заражений

10:01 понедельник, 20 сентября 2021
В Крыму резкий рост новых заражений

фото © meduza.io

За 19 сентября на территории Крыма зарегистрировано 267 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 267 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 199 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4421 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 64 человека, выздоровевших за весь период – 65 322 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко вырос спрос на искусственное оплодотворение. Крымчане стали почти в два раза чаще прибегать к искусственному оплодотворению по сравнению с доковидным 2019 годом.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.

Врач заявила о высокой летальности четвертой волны COVID-19. Очередная – четвертая - волна COVID-19 в России будет менее интенсивной в сравнении с предыдущими, однако в этот раз прогнозируется высокая летальность на фоне мутации вируса.

В России запустили производство вакцины AstraZeneca, но своим гражданам ее не дадут. Власти России запретили своим гражданам вакцинироваться признанными в мире препаратами, которые дают возможность ездить в другие страны.

Коронавирус в Крыму
В Крыму резкий рост новых заражений

В Крыму резкий рост новых заражений

За 19 сентября на территории Крыма зарегистрировано 267 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
«Сенсация» в Крыму: на выборах в Думу России победили кандидаты от ЕР

«Сенсация» в Крыму: на выборах в Думу России победили кандидаты от ЕР

Первые результаты выборов в Госдуму Крыму опубликованы в ГАС «Выборы».

Власть
В департаменте образования Севастополя проведут проверку

В департаменте образования Севастополя проведут проверку

В департаменте образования и науки города Севастополя будет проведена служебная проверка.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации