В Крыму резкий рост новых заражений

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За 19 сентября на территории Крыма зарегистрировано 267 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 267 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 199 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4421 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 64 человека, выздоровевших за весь период – 65 322 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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