Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +23
море +22

Власть

В Крыму пообещали отремонтировать еще несколько дорог на 300 миллионов рублей

14:01 понедельник, 20 сентября 2021

В Республике Крым до конца года планируют отремонтировать еще четыре дороги общей протяженностью более 20 км.

На эти цели регион получит дополнительно 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минтранспорта. Выделенные средства пойдут на ремонт четырех дорог.

40,1 миллиона потратят на межмуниципальную дорогу Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое. 44,49 миллиона запланированы на дорогу Таврида – Сенное, еще 43 миллиона – на дорогу Таврида – Хлебное. Самый большой транш, более 172 миллионов рублей, отводится на дорогу Соляное – Батальное – Ерофеево. По словам министра Евгения Исакова, благодаря поддержке из федерального центра есть возможность не только выполнить планы по дорожному строительству, но и сделать это с опережением сроков.

В целом за 2021 год в республике могут отремонтировать более 1000 километров дорог, заключил чиновник.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минприроды разрешило застроить Харакский парк многоэтажками. Так же, как в Форосе, чиновники не нашли негативного воздействия на природный ландшафт в Гаспре.

Ялтинский стадион «Авангард» обещают достроить до конца года. Строительство стадиона «Авангард» в Ялте должны завершить до конца текущего года, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Для новой трассы Краснодар - Крым изобрели особенный асфальт. Специальный состав разрабатывался в лабораторных условиях, его уже укладывают на дорогу.

Стало известно скольких строителей оштрафовали за лето в Ялте. За период действия «режима тишины» в Ялте, во время которого в городе были запрещены строительные работы, администрация города составила всего восемь протоколов о нарушении запрета на стройки.

Происшествия
В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя

В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя

В Севастополе военнослужащие случайно расстреляли автомобиль местного жителя.

Коронавирус в Крыму
В Крыму резкий рост новых заражений

В Крыму резкий рост новых заражений

За 19 сентября на территории Крыма зарегистрировано 267 случаев коронавирусной инфекции.

Власть
«Сенсация» в Крыму: на выборах в Думу России победили кандидаты от ЕР

«Сенсация» в Крыму: на выборах в Думу России победили кандидаты от ЕР

Первые результаты выборов в Госдуму Крыму опубликованы в ГАС «Выборы».

Власть
Новый курорт в Крыму будет строить компания, близкая к Ротенбергам

Новый курорт в Крыму будет строить компания, близкая к Ротенбергам

Новый курорт в Крыму будет строить компания, близкая к мэрии Москвы и Ротенбергам.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации