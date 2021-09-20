Власть
В Крыму пообещали отремонтировать еще несколько дорог на 300 миллионов рублей
В Республике Крым до конца года планируют отремонтировать еще четыре дороги общей протяженностью более 20 км.
На эти цели регион получит дополнительно 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минтранспорта. Выделенные средства пойдут на ремонт четырех дорог.
40,1 миллиона потратят на межмуниципальную дорогу Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое. 44,49 миллиона запланированы на дорогу Таврида – Сенное, еще 43 миллиона – на дорогу Таврида – Хлебное. Самый большой транш, более 172 миллионов рублей, отводится на дорогу Соляное – Батальное – Ерофеево. По словам министра Евгения Исакова, благодаря поддержке из федерального центра есть возможность не только выполнить планы по дорожному строительству, но и сделать это с опережением сроков.
В целом за 2021 год в республике могут отремонтировать более 1000 километров дорог, заключил чиновник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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