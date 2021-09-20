В Крыму пообещали отремонтировать еще несколько дорог на 300 миллионов рублей

В Республике Крым до конца года планируют отремонтировать еще четыре дороги общей протяженностью более 20 км.

На эти цели регион получит дополнительно 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минтранспорта. Выделенные средства пойдут на ремонт четырех дорог.

40,1 миллиона потратят на межмуниципальную дорогу Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое. 44,49 миллиона запланированы на дорогу Таврида – Сенное, еще 43 миллиона – на дорогу Таврида – Хлебное. Самый большой транш, более 172 миллионов рублей, отводится на дорогу Соляное – Батальное – Ерофеево. По словам министра Евгения Исакова, благодаря поддержке из федерального центра есть возможность не только выполнить планы по дорожному строительству, но и сделать это с опережением сроков.

В целом за 2021 год в республике могут отремонтировать более 1000 километров дорог, заключил чиновник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минприроды разрешило застроить Харакский парк многоэтажками. Так же, как в Форосе, чиновники не нашли негативного воздействия на природный ландшафт в Гаспре.

Ялтинский стадион «Авангард» обещают достроить до конца года. Строительство стадиона «Авангард» в Ялте должны завершить до конца текущего года, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Для новой трассы Краснодар - Крым изобрели особенный асфальт. Специальный состав разрабатывался в лабораторных условиях, его уже укладывают на дорогу.

Стало известно скольких строителей оштрафовали за лето в Ялте. За период действия «режима тишины» в Ялте, во время которого в городе были запрещены строительные работы, администрация города составила всего восемь протоколов о нарушении запрета на стройки.