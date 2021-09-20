В Херсонской ОГА сообщили о планах запуска автобусов с КПВВ «Чонгар» в областные центры Украины

Херсонская облгосадминистрация планирует организовать на КПВВ «Чонгар», расположенное на границе Крыма с Украиной, автобусную станцию, с которой будут отправляться автобусные маршруты в несколько областных центров Украины.

Об этом сообщил заместитель Херсонской ОГА Николай Якименко в комментарии Центру журналистских расследований.

«Сейчас проводятся переговоры. В ближайшие сроки будут организованы маршруты. ОГА направила письмо в министерство инфраструктуры с просьбой организовать межобластные автобусные маршруты, связывающие КПВВ с городами Львов, Одесса, Харьков, Днепр. После организации автостанции на КПВВ «Чонгар» указанным министерством будет обеспечено введение автобусного сообщения с этими городами», – сказано в сообщении.

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