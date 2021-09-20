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Украинская разведка намерена преследовать за границей организаторов выборов в Крыму
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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов сделал громкое заявление.
«Выборы в Госдуму России с участием населения оккупированных территорий Украины «нелегитимны», их организаторы и участники должны быть объявлены в международный розыск,» - заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Кирилл Буданов.
«Вопреки позиции Украины и международного сообщества голосование на выборах в Госдуму России было проведено и на оккупированных Россией территориях Украины: в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Владельцам российских паспортов в ОРДЛО, которых перед тем оперативно и массово «паспортизировали» (по разным оценкам – это более 610 тыс. человек), заставили проголосовать дистанционно – на сайте госуслуг России. Их разными способами стимулировали отдать голоса за партию путинского режима «Единую Россию», у которой беспрецедентно ничтожный рейтинг», – говорится в заявлении.
В украинском разведведомстве отмечает, что «масштабы фальсификаций этих выборов впечатляют».
«Мы должны принять ряд контрмер в отношении этих так называемых выборов. Взять в оперативную и следственную разработку всех организаторов и участников выборов на оккупированных территориях Украины, объявить их в международный розыск, добиваться их экстрадиции в Украину, чтобы они предстали перед украинским судом. Кроме того, принять жесткие санкции против тех иностранцев, которые принимали участие в этих выборах в качестве наблюдателей или консультантов», – говорится в заявлении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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