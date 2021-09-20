Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +17
море +22

Власть

Украинская разведка намерена преследовать за границей организаторов выборов в Крыму

18:58 понедельник, 20 сентября 2021
Украинская разведка намерена преследовать за границей организаторов выборов в Крыму

фото © Новости Крыма

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов сделал громкое заявление.

«Выборы в Госдуму России с участием населения оккупированных территорий Украины «нелегитимны», их организаторы и участники должны быть объявлены в международный розыск,» - заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Кирилл Буданов.

«Вопреки позиции Украины и международного сообщества голосование на выборах в Госдуму России было проведено и на оккупированных Россией территориях Украины: в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Владельцам российских паспортов в ОРДЛО, которых перед тем оперативно и массово «паспортизировали» (по разным оценкам – это более 610 тыс. человек), заставили проголосовать дистанционно – на сайте госуслуг России. Их разными способами стимулировали отдать голоса за партию путинского режима «Единую Россию», у которой беспрецедентно ничтожный рейтинг», – говорится в заявлении.

В украинском разведведомстве отмечает, что «масштабы фальсификаций этих выборов впечатляют».

«Мы должны принять ряд контрмер в отношении этих так называемых выборов. Взять в оперативную и следственную разработку всех организаторов и участников выборов на оккупированных территориях Украины, объявить их в международный розыск, добиваться их экстрадиции в Украину, чтобы они предстали перед украинским судом. Кроме того, принять жесткие санкции против тех иностранцев, которые принимали участие в этих выборах в качестве наблюдателей или консультантов», – говорится в заявлении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Трое разрисовавших Таврическую лестницу в Севастополе вандалов заплатят штраф. Суд признал трех молодых людей, которые разрисовали Таврическую лестницу в Севастополе, виновными и назначил им наказание в виде штрафа.

ГИБДД опровергла информацию об ужесточении ответственности за тонировку передних стекол. Ответственность за использование шторок, а также тонировку передних боковых стекол машины существует более 10 лет, ужесточения ответственности не предусмотрено.

Добрый поступок полицейского попал на видео в Севастополе. Небольшое происшествие случилось днем 15 сентября в Гагаринском районе Севастополя.

В Крыму минируют территориальные избирательные комиссии. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данным сообщениям, а в самих регионах голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме.

Власть
Украинская разведка намерена преследовать за границей организаторов выборов в Крыму

Украинская разведка намерена преследовать за границей организаторов выборов в Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов сделал громкое заявление.

Власть
Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму

Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму

В Государственную Думу VIII созыва от партии «Единая Россия» прошли пять представителей Крыма, сообщил председатель парламента республики, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Константинов.

Происшествия
В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя

В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя

В Севастополе военнослужащие случайно расстреляли автомобиль местного жителя.

Происшествия
ЧП на Ай-Петри: со скалы сорвался турист без страховки

ЧП на Ай-Петри: со скалы сорвался турист без страховки

Крымчанин сорвался с высоты на скальных террасах горы Ай-Петри, в результате падения он получил травмы различной степени тяжести.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации