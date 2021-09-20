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Власть

Трое разрисовавших Таврическую лестницу в Севастополе вандалов заплатят штраф

12:53 понедельник, 20 сентября 2021
Севастополь

Суд признал трех молодых людей, которые разрисовали Таврическую лестницу в Севастополе, виновными и назначил им наказание в виде штрафа.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Суд назначил молодым людям, повредившим объект культурного наследия «Таврическая лестница», наказание в виде штрафа, – говорится в сообщении. – Согласившись с позицией прокуратуры Ленинского района Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местных жителей 1994, 1996 и 1997 годов рождения».

Молодые люди признаны виновными по части 1 статьи 243 УК РФ – повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

«В судебном заседании мужчины полностью признали свою вину, раскаялись, возместили причиненный ущерб. С учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 25 тыс рублей каждому», – уточнили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что осужденные в феврале этого года, используя аэрозольный баллон, нанесли рисунки и надписи на ограждения с балюстрадами и подпорные стенки Таврической лестницы. Молодые люди нанесли ущерб госучреждению «Парки и скверы» в размере более 67 тыс рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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