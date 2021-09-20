Происшествия
Спасатели тушат пожар в евпаторийской пятиэтажке
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, который произошел сегодня днем в пятиэтажном жилом доме в Евпатории.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым
«В 12.06 поступило сообщение о пожаре в Евпатории на улице Тимирязева. На пятом этаже пятиэтажного жилого дома горит квартира. На месте работают от МЧС России 14 человек и 5 единиц техники. Погибших, пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Очевидцы происшествия опубликовали видео с места происшествия. На записи видно сильное пламя, которое охватило балкон квартиры. Пожар сопровождается сильным задымлением.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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