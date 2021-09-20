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Здоровье

Смертность в Крыму продолжает расти

10:27 понедельник, 20 сентября 2021
Смертность в Крыму продолжает расти

фото © Новости Крыма

За шесть месяцев 2021 года, по данным Крымстата, на полуострове родилось 10,2 тыс. детей. Это на 1% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Согласно приведенным на сайте ведомства данным, рождаемость на полуострове снижается шестой год подряд.

При этом за 6 месяцев 2021 года выросла и смертность, - до 18,8 тыс. человек, - это на 19% больше, чем годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в Крыму за полгода составила 8,6 тыс. человек. За этот период число умерших в Крыму на 1000 человек населения (коэффициент смертности) составило 17,1. Средний коэффициент смертности в мире в настоящее время оценивается в 8,6 смертей на тысячу населения.

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