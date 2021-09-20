Севастопольцам придется еще 20 лет ходить под аварийными балконами

Жители Инкермана опасаются, что балконы, находящиеся в плачевном состоянии, могут рухнуть в любой момент.

Балконы дома №12 по улице Яблочкова в Инкермане могут в любой момент рухнуть на на прохожих, а капремонт здания запланирован только на 2041-2043 годы. Об этом жильцы сообщили в соцсетях.

По словам горожан, в управляющей компании «Инкерман» им посоветовали просто не пользоваться аварийными балконами.

«То есть, мы платим годами приличные суммы за капитальный ремонт, а вместо этого жильцам не использовать свои балконы? Потому что УК сначала доверила деньги жильцов мошенникам, а сейчас отказывается ремонтировать балконы?», - недоумевают жильцы.

По словам автора поста, текущий ремонт балконов был запланирован на второе полугодие этого года, а капремонт обещали перенести на ближайшее время. Но на сегодняшний день никаких работ проводить там даже не начали. При этом, по данным Фонда содействия капитального ремонта, приводить в порядок фасад будут не раньше, чем через 20 лет.

Жильцы рассказывают, что последний раз фасад дома ремонтировался более 10 лет назад, но балконы тогда ремонт не затронул.

«Был покрашен только фасад, а балконы подрядная организация ни один не отремонтировала и скрылась с деньгами. Сейчас балконы в ужасном состоянии, ходить под ними страшно, в доме живут семьи с детьми. Будем еще 20 лет ждать пока кусок балкона упадет кому-то на голову?», - возмущается автор жалобы.

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