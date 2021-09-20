Севастополю приходится бороться за инвесторов с Крымом

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Республика является серьезным конкурентов для города-героя, так как ее туристический потенциал выше.

В Севастополь сложно привлекать частные инвестиции, так как существует серьезная внутренняя конкуренция с Республикой Крым. Об этом пишет ForPost со ссылкой на экспертов.

По словам доктора экономических наук из Краснодара Александра Полиди, компании, находящиеся на материке, не видят разницы между Крымом и Севастополем и не ощущают различий в условиях работы в этих двух регионах.

Главным фактором для бизнеса вне Крыма является то, что в инфраструктуру полуострова вкладывается огромный объем бюджетных средств. Со временем инвесторы начнут выбирать между Крымом и Краснодарским краем, поэтому Севастополь и соседняя республика должны выдвигать совместные проекты, привлекая инвестиции на полуостров общими усилиями.

Представитель фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Лилия Скляр отметила, что потенциал Крыма в сфере туризма выше, чем у города-героя, чем и обусловлена конкуренция. В то же время, уверена эксперт, Севастополь может опередить республику по инфраструктурной составляющей.

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