Севастополь получил свой куш от 30 федеральных миллиардов

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Средства направят на ремонт городских дорог, на которые неоднократно жаловались севастопольцы.

Севастополь получил 200 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт городских дорог. На эти средства планируется отремонтировать дороги на улицах Василия Шукшина, Якова Иванова, Гражданской, Надежды Краевой, Костромской, Дунайской, Брестской, Сибирской, Краснодарской, Батумской и Маячной.

Кроме этого, запланированы ремонты подъездов к поселку Кача и селу Ушаково, проездов между проспектом Победы и улицей Горпищенко, улицами Репина и Декабристов, а также на участке дороги от дома №84 по улице Горпищенко до почтового отделения на улице Кронштадтской.

С просьбой отремонтировать выбранные дороги ранее неоднократно местные жители обращались в департамент транспорта, отметили в пресс-службе правительства города.

На данный момент работы уже начаты на улицах Василия Шукшина, Краснодарской, Дунайской, Якова Иванова, Сибирской, в проезде между улицами Репина и Декабристов. Дорожники срезали старое асфальтобетонное покрытие, ликвидировали просадки и начали устройство нижнего слоя асфальта. Завершить ремонт указанных улиц планируется до конца этого года.

Как уточняется, деньги были выделены в рамках целевой программы содействия развитию автодорог регионального, муниципального и местного значения. Всего в программе участвуют 84 субъекта Российской Федерации. Общий объем финансирования составил 30 миллиардов рублей.

Также, напоминают в пресс-службе правительства, в этом году Севастополь получил 688 миллионов федеральных рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эти средства будут направлены на ремонт 76 городских дорог общей протяженностью 54,5 км. На 23 из них ремонт уже завершен, 85% объектов находятся в работе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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