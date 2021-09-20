«Сенсация» в Крыму: на выборах в Думу России победили кандидаты от ЕР

фото © rbc.ua

Первые результаты выборов в Госдуму Крыму опубликованы в ГАС «Выборы».

По данным на утро, партия «Единая Россия» лидирует по федеральному списку и по одномандатным округам.

По всем трем избирательным округам «Единая Россия» получила около 60% голосов избирателей. В Симферопольском – 59,8%, в Керченском – 61,8%, в Евпаторийском – 64,9%. На втором месте во всех округах – КПРФ (10%, 9,4% и 8,5% соответственно). На третьем – ЛДПР (8,3%, 8%, 7,2%).

В первую пятерку также вошли партии «Справедливая Россия – За Правду» (6,6%, 6,7% и 6,7%), а также «Новые Люди» (4,8%, 4,7%, 3,7%).

По всем трем одномандатным округам лидируют кандидаты от «Единой России» – Алексей Черняк (Симферопольский округ), Константин Бахарев (Керченский), Леонид Бабашов (Евпаторийский).

По России обработано уже 69% бюллетеней, первые пять партий повторяют пятерку лидеров в Крыму. В Думу проходят: «Единая Россия» (48,39%), КПРФ (20,3%), ЛДПР (7,7%), «Справедливая Россия – За правду» (7,4%), «Новые Люди» (5,6%).

По одномандатным округам безоговорочно лидирует партия власти – она победила в 196 округах (87%). На втором месте КПРФ – 14 мандатов (6,2%), далее идут «Справедливая Россия – За Правду» (7 округов, 3,1%), самовыдвиженцы (три округа, 1,3%). ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия Роста, «Гражданская платформа» выиграли по одному округу.

Выборы в Госдуму стартовали 17 сентября и завершились 19-го, они прошли без существенных нарушений. По данным с участков в Крыму за два часа до их закрытия, явка составила 47,08%, проголосовали более 700 тысяч крымчан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Провальная явка в Севастополе: что произошло на самом деле. Городская избирательная комиссия призналась в причинах произошедшего.

Часы Путина на видео с голосованием показывали 10-е число. Часы президента России Владимира Путина на видеозаписях и фотографиях, на которых он запечатлен, как утверждается, в момент голосования на выборах в Госдуму, показывают 10-е число.

СНБО вводит санкции в отношении участников выборов в Госдуму России в Крыму. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении участников избирательного процесса в Госдуму России на территориях Крыма и Донбасса.

Крымский инвалид получил угрозы после жалобы Аксенову. Житель Сакского района обратился к губернатору в связи с тем, что ему выделили непригодную для проживания квартиру.