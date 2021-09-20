Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 20 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных и центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 21, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 23, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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