Один человек погиб на пожаре в Евпатории

Сотрудники МЧС спасли ребенка и эвакуировали 10 человек из горящего дома в Евпатории.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, в результате пожара один человек погиб.

«Пожар ликвидирован на площади 18 кв. метров. С места пожара эвакуированы 10 человек, спасен ребенок, один человек погиб. Группировка сил и средств составила 29 человек и 10 единиц спецтехники», - сообщили в МЧС.

Как сообщили в пресс-служба министерства здравоохранения Крыма, в результате пожара в Евпатории четыре человека отравились угарным газом, из них один – ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу.

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.06. Пожар произошел в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Тимирязева.

Очевидцы происшествия опубликовали видео с места происшествия. На записи видно сильное пламя, которое охватило балкон квартиры на последнем этаже здания.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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