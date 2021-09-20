Происшествия
Один человек погиб на пожаре в Евпатории
Сотрудники МЧС спасли ребенка и эвакуировали 10 человек из горящего дома в Евпатории.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, в результате пожара один человек погиб.
«Пожар ликвидирован на площади 18 кв. метров. С места пожара эвакуированы 10 человек, спасен ребенок, один человек погиб. Группировка сил и средств составила 29 человек и 10 единиц спецтехники», - сообщили в МЧС.
Как сообщили в пресс-служба министерства здравоохранения Крыма, в результате пожара в Евпатории четыре человека отравились угарным газом, из них один – ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу.
Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.06. Пожар произошел в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Тимирязева.
Очевидцы происшествия опубликовали видео с места происшествия. На записи видно сильное пламя, которое охватило балкон квартиры на последнем этаже здания.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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