На Мекензиевых горах в Севастополе люди готовятся замерзать зимой

Люди в поселке Мекензиевы горы под Севастополем с опаской ждут надвигающейся зимы.

Дом на улице Морских Пехотинцев, 5 с 2018-го года обещали подключить к централизованному газоснабжению, но до сих пор профильные ведомства не выполнили обещанного, и отапливать свои жилища людям, вероятно, предлагается многочисленными отписками. В ситуации разбирался телеканал НТС.

Жители дома №5 по улице Морских Пехотинцев, получив обещание в скором времени подключиться к газу, занялись сносом печей и переоборудованием помещений для их соответствия правилам безопасности. Коммуникации в здание были проведены еще в конце 2020-го. По всем внешним признакам кажется, что дом уже запитан «голубым топливом». В действительности процедура подключения остановилась на финишной прямой.

«Я пришла на прием к заместителю управляющей компании. В ходе беседы я узнала, что деньги, которые были выделены на газификацию дома, департамент городского хозяйства у них забрал. Мы сейчас остались без подключения к газу. Как мне сказала управляющая компания – они не могут заплатить ПАО «Севастопольгаз» за пуск и врезку газа», – рассказала Оксана Децюра, жительница дома.

С начала 2021 года люди ведут постоянную переписку как с управляющей компанией «Север» (которая уже расторгла сотрудничество с жильцами, но участвует в процедуре газификации как заказчик по ранее заключенному соглашению), так и с правительством города. В одном из ответов департамента городского хозяйства, если исходить из текста сообщения, не исключена вероятность, что газ могут подвести к дому в 2022 году – по причине отсутствия подводящего газопровода. А это значит, что людям предстоит еще одна зимовка без отопления.

«Мы уже все поставили, котлы у нас дома стоят. Мы сделали батареи. Все провели, а сейчас – у разбитого корыта. Мы все разобрали печки. В доме проживают дети, инвалиды, старики. Получается, останемся без тепла», – подводит грустный итог Оксана Децюра.

Монтажные работы были завершены еще предыдущей осенью. С тех пор процедура газификации не сдвинулась с места. Удивляет людей и тот факт, что пришедшие на место специалисты сперва вовсе предлагали разработать новый проект, без учета котлов – лишь с подключением газовых плит. В этом жители поселка видят корыстный умысел.

«Наш дом не один такой. Были такие дома в Инкермане. Там подключили только газовые плиты. У нас тоже так хотели – но мы не дали им это сделать. Обычно, после того как они подключили газовые плиты, дом сдается в эксплуатацию. И люди потом ходят, добиваются, чтобы им за отдельную плату включили котлы отопления за свой счет», – сообщил Анатолий Булыгин, еще один житель дома №5 по улице Морских Пехотинцев.

На днях людям пришел новый ответ из Департамента городского хозяйства – им в очередной раз пообещали поискать средства для завершения газификации. Но и этим словам люди уже не особо верят.

Реальность пока остается угнетающей – тепла нет, а бархатный сезон севастопольской осени не будет длиться вечно.

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