Махачкалу и Крым с конца сентября свяжет новый авиарейс

Между Дагестаном и Крымом с 23 сентября откроется прямой авиарейс, сообщает пресс-служба аэропорта Махачкалы.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Отметим, что ежедневно из столицы Дагестана выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Казань, Самару, Тюмень и ряд других городов, в том числе и международным сообщением.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште с 20 сентября до октября ограничат проезд. В Алуште с понедельника, 20 сентября, ограничат сквозной проезд автомобильного транспорта по улицам Коллективная и Лесная, предупредили в администрации города.

Эксперт рассказал о будущем крымской трассы «Таврида». Главной магистралью Крыма является федеральная трасса «Таврида». Современная, с использованием новейших технологий автодорога стала одной из достопримечательностей полуострова.

Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов. Полицейские установили личность гражданина, который проехал по Крымскому мосту на крыше поезда.

На Камышовом шоссе в Севастополе перекроют две полосы. В Севастополе на части Камышового шоссе перекроют две полосы движения из четырех.