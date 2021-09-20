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Власть

Махачкалу и Крым с конца сентября свяжет новый авиарейс

14:53 понедельник, 20 сентября 2021

Между Дагестаном и Крымом с 23 сентября откроется прямой авиарейс, сообщает пресс-служба аэропорта Махачкалы.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Отметим, что ежедневно из столицы Дагестана выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Казань, Самару, Тюмень и ряд других городов, в том числе и международным сообщением.

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