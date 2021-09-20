Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму

фото © Vesti.Ru

В Государственную Думу VIII созыва от партии «Единая Россия» прошли пять представителей Крыма, сообщил председатель парламента республики, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Константинов.

«Уже точно можно сказать, что проходят два человека – Шеремет Михаил Сергеевич и Ивлев Леонид Григорьевич. Два человека у нас проходят (по списку – ред. ), что мы и планировали. Вся политическая задача выполнена в полной мере», – сказал он журналистам на пресс-конференции.

Кроме того, представители «Единой России» Алексей Черняк, Константин Бахарев и Леонид Бабашов победили на трех мажоритарных округах в Крыму.

Михаил Шеремет и Константин Бахарев – действующие депутаты Госдумы. Леонид Ивлев – экс-зампредседателя Центральной избирательной комиссии. Алексей Черняк и Леонид Бабаошов – депутаты парламента Крыма, руководители комитетов. Первый возглавляет комитет по туризму, курортам и спорту, второй – комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма отреагировали на стрельбу в госуниверситете Перми. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «потрясен известием» о расстреле людей в Пермском государственном университете.

«Сенсация» в Крыму: на выборах в Думу России победили кандидаты от ЕР. Первые результаты выборов в Госдуму Крыму опубликованы в ГАС «Выборы».

Крым и Никарагуа решили плотно сотрудничать. Республика Крым и Республика Никарагуа подготовили необходимые документы для подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве. Документ будет подписан в ближайшее время.

Провальная явка в Севастополе: что произошло на самом деле. Городская избирательная комиссия призналась в причинах произошедшего.