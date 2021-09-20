Крымская блогер-миллионник рассказала об итогах туристического сезона

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Гид по Крыму и блогер-миллионник в Instagram Александра Хадж рассказала о том, как изменились запросы туристов по сравнению с предыдущим годом и какие крымские города пользовались спросом у туристов для отдыха.

Крым этим летом побил прежний рекорд турсезона и принял 7 млн туристов за восемь месяцев даже несмотря на то, что сезон был нелегким для всех: холодная весна вплоть до июня и последовавшие следом подтопления в Керчи и Ялте вызывали у туристов определенные опасения.

«В связи с непогодой туристы чаще выбирали западное побережье для отдыха: Беляус, Бакальскую косу, Межводное, Оленевку. Не менее востребованы были Коктебель и Феодосия. Сюда туристы едут отдыхать с палатками или на машине», – отметила Александра.

В следующем году Ростуризм планирует в пилотном режиме запустить систему классификации отелей, работающих по стандартам «все включено» и «ультра все включено», тогда туристы будут точно знать, что их ждет в той или иной категории отелей.

Блогер отмечает, что сейчас турист стал более требовательным к отдыху и предъявляет больше запросов на отельный отдых по системе «все включено».

«Люди едут в Крым и хотят получить качественный отдых за приемлемый ценник. В Крыму не так много отелей, которые бы работали по такой системе, – это в основном крупные типа Mriya Resort & SPA или Palmira Palace, но и небольшие отели тоже стараются сейчас предлагать питание по системе «все включено» или хотя бы завтраки. Отельеры стараются подстраиваться под требования туриста», – говорит она.

Также немало сомнений возникает у туристов перед поездкой в Крым из-за уровня сервиса – не во всех отелях он хорош и легко может обернуться дополнительными тратами.

«Поскольку я веду свой блог о туризме, то подписчики постоянно обращаются с вопросами ко мне, какой отель стоит выбрать и действительно ли цена и качество соответствуют заявленным. Поэтому мне приходится выезжать в отели и проверять их. За год я протестировала более 100 гостевых домов и отелей и могу сказать, что 30% не соответствуют заявленной информации. Поэтому у себя в блоге я размещаю только проверенные отели, туристические маршруты и достопримечательности. Благодаря мне туристы со всего СНГ могут бесплатно спланировать свой отдых», – заключила крымский блогер Александра Хадж.

В тексте использованы материалы: Крыминформ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские туристы массово устремились в Крым на бархатный сезон. Загрузка многих отелей в сентябре-октябре является максимальной.

«Не ищите навоз»: туристы заявили, что никогда не поедут в Крым. Жительницы Пермского края после отдыха в поселке Приморский в восточном Крыму заявили, что никогда больше не вернутся на полуостров.

Российские отели не соответствуют заявленным «звездам». Жалобы туристов на несоответствие российских отелей заявленному количеству «звезд» чаще всего связаны с завышенными ожиданиями – в России «звезды» присуждаются по иным критериям, нежели за границей.

«Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется. Туристический сервис в Крыму оставляет желать лучшего: туристы из года в год жалуются на шум, грязь и прочие «прелести», но ничего не меняется.