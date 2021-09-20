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Крымчан и туристов лишили еще одного популярного места отдыха

07:36 понедельник, 20 сентября 2021
Крымчан и туристов лишили еще одного популярного места отдыха

фото © turistas.me

Крымчане и туристы лишились еще одного популярного места отдыха – урочища Фундук.

Урочище «Фундук» хорошо известно любителям «дикого отдыха». Туристическая стоянка расположена среди густого леса в кольце гор и рядом с источниками питьевой воды. От нее легко добраться до десятка вершин (или отправиться дальше в горы), а также до таких достопримечательностей как пещерный город Бакла или Мраморное (Марсианское) озеро. В пешей доступности находится и поселок Научный с Крымской астрофизической обсерваторией.

Однако теперь вход для туристов в урочище закрыт: в минувшие входные крымчане обнаружили, что единственная подъездная дорога к стоянке перегорожена шлагбаумом, а урочище по периметру обнесено высоким сетчатым забором. Оказалось, что министерство экологии и природных ресурсов Крыма заключило охотохозяйственное соглашение с ООО «Вепрь» и отдало этот участок в аренду для размещения вольерного комплекса.

«На данной территории находится памятник партизанам, это места боевой славы. Здесь источник Афениз. На данной стоянке давно были созданы условия для отдыха людей. Почему крымчан лишают права на пользование своими природными богатствами? Почему чиновники при заключении договоров аренды не принимают решения в интересах граждан? – возмущаются крымчане. – В Минприроды Крыма говорят, что на данную территорию теперь вход возможен только с согласия ООО Вепрь».

В тексте использованы материалы: Новый день

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Российские отели не соответствуют заявленным «звездам». Жалобы туристов на несоответствие российских отелей заявленному количеству «звезд» чаще всего связаны с завышенными ожиданиями – в России «звезды» присуждаются по иным критериям, нежели за границей.

«Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется. Туристический сервис в Крыму оставляет желать лучшего: туристы из года в год жалуются на шум, грязь и прочие «прелести», но ничего не меняется.

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