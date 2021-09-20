Какой сегодня праздник 20 сентября

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Сегодня, 20 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день риса (World Fried Rice Day)

Если Вы любите суши, обожаете ризотто или ароматный плов, а может фанатеет от голубцов, так или иначе, а все эти блюда говорят, что Вы любите рис! Невероятный злак, известный человечеству тысячи лет, который ежедневно кормит и спасает от голода миллионы людей, живущих за гранью бедности. Ведь именно рис чаще всего является для них единственной доступной едой. Именно благодаря огромному значению этого злака для питания всей планеты, ежегодно 20 сентября, начиная с 1950 г., отмечается Всемирный день риса. Как напоминание о том, что возможно именно в этот момент для кого в мире мисочка риса становится спасением от голодной смерти, многие активисты 20 сентября отказываются от любой пищи кроме вареного риса, чтобы привлечь внимание общества к проблемам голода.

И, кроме важной социальной цели, этот День имеет и большое гастрономическое значение. Ведь блюда из риса присутствуют во многих национальных кухнях мира. Поэтому, во Всемирный день риса принято готовить любимые блюда из этого вкусного злака. Какое именно это блюдо будет - решайте сами, руководствуясь собственным вкусом.

День памяти преподобного Макария Оптинского

Макарий Оптинский (в миру — Михаил Николаевич Иванов), преподобный оптинский старец (1788—1860).

Родился Михаил в семье орловских дворян, рос тихим, болезненным мальчиком. Любил книги, музыку, уединение. Он рано лишился матери, которая любила его и выделяла среди других детей, говоря: «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-то необыкновенное».

Даровал Господь преподобному Макарию и дар духовного рассуждения. Его смиренное слово о духовной пользе ближнего подкреплялось истинным смирением и во внешности, в одежде, в каждом его движении. Лицо преподобного постоянно было светло, сияло духовной радостью и любовью к ближнему, в чем проявлялось видимое действие творимой им непрестанно Иисусовой молитвы.

Луков день

Народный праздник «Луков день» отмечается 20 сентября (по старому стилю - 7 сентября). В церковном календаре это день памяти преподобного Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского. Другие названия праздника: «Лука», «Луковница», «Созонт». На Неопалимую Купину (17 сентября) лук начинали собирать, а в этот день несли его продавать на базар.

Также сегодня, 20 сентября, отмечают такие праздники:

- День рекрутера России

- День таможенника в Республике Беларусь

- День устраивания спонтанных чаепитий

- День общественнополезного человека

- День любви к своим зубам в Китае

- День пиццы пепперони (National Pepperoni Pizza Day) в США

- День свободы выражения мыслей в Перу, Венесуэле, Уругвае

- День молодежи Таиланда

- День детей в Германии

- День ромового пунша (National Punch Day) в США

- День сырного соуса «Keco» (National Queso Day) в США

- День памяти Шри Нараяна Гуру в Индии

- День нефтяников Азербайджана

- День памяти военнопленных и пропавших без вести (National POW/MIA Recognition Day) в США

- День предпринимателя Кыргызстана

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Евод, Лука, Макар, Онисифор, Савва, Серапион, Евпсихий, Созон (Созонт).

Что происходило 20 сентября в прошлые годы

1187 - начало осады Иерусалима, который принадлежал крестоносцам, Саладином.

1246 - за отказ поклоняться идолам Орды убит великий князь Киевский Михаил Всеволодович.

1648 - разгром польского войска в битве под Пилявцами силами Богдана Хмельницкого.

1792 - разрешение разводов во Франции.

1862 - основана первая консерватория в Петербурге.

1990 - отделение Южной Осетии от Грузии.

1992 - окончание референдума по итогам которого большинство граждан Франции высказалось за вступление страны в Европейский союз.

1993 - вступление Азербайджана в СНГ.

2008 - открытие в Украине первого IMAX кинотеатра.

2008 - террористический акт в гостинице Марриот, в результате которого погибло более 53 человек, в том числе и посол Чехии, ранено 266 человек.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 сентября. Какие праздники будут завтра?

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