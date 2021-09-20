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Власть

ГИБДД опровергла информацию об ужесточении ответственности за тонировку передних стекол

09:16 понедельник, 20 сентября 2021

Ответственность за использование шторок, а также тонировку передних боковых стекол машины существует более 10 лет, ужесточения ответственности не предусмотрено.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Там отметили, что опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация об усилении административной ответственности за установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя, в частности, речь в материале идет о так называемых шторках и каркасных сетках, не соответствует действительности.

«Административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается. В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется», - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали СМИ не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение аудиторию.

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