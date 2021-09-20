Добрый поступок полицейского попал на видео в Севастополе

Небольшое происшествие случилось днем 15 сентября в Гагаринском районе Севастополя.

На перекрестке улицы Степаняна и Рыбацкого Причала мужчина, услышавший звук сирены, растерялся и упал со своего мотоцикла.

Увидевший это полицейский остановился, выбежал из машины и помог молодому мотоциклисту. Добрый поступок попал в кадр проезжающего мимо автомобилиста, который после опубликовал ролик в группе «Автопартнер Крым» социальной сети «ВКонтакте».

Героем видео оказался старший инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю Эдуард Ягья. Старший лейтенант полиции был за рулем патрульного автомобиля и двигался со включенными спецсигналами для оказания помощи коллегам, сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Жанна Марголина.

«Эдуард, проезжая мимо, заметил, что водитель не смог удержать свое транспортное средство в равновесии и упал на асфальт. Сотрудник ГИБДД незамедлительно остановился и начал оказывать помощь молодому водителю», – уточнили в ведомстве.

Сотрудник полиции поинтересовался, нужна ли молодому человеку медицинская помощь, на что водитель ответил отказом. После этого инспектор помог мотоциклисту подняться и пожелал ему на прощание безопасных дорог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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