Происшествия
ЧП на Ай-Петри: со скалы сорвался турист без страховки
фото © Новости Крыма
Крымчанин сорвался с высоты на скальных террасах горы Ай-Петри, в результате падения он получил травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС. Информация о происшествии поступила в службу спасения в ночное время.
На помощь пострадавшему оперативно выдвинулись ялтинские спасатели. В связи со сложным рельефом поисково-спасательная операция заняла около четырех часов.
«Пострадавший, житель города Алупка, с травмами был обнаружен в скальной расщелине. Как выяснили спасатели, он отправился в сторону скальных террас массива Ай-Петри. Без специального оборудования мужчина взобрался на высоту в 15 метров и оттуда сорвался», - рассказали в МЧС.
Спасатели оказали мужчине первую помощь, наложив шины на травмированные конечности, и на носилках эвакуировали пострадавшего к служебному автомобилю, после чего доставили в Ялтинскую городскую больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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