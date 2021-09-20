ЧП на Ай-Петри: со скалы сорвался турист без страховки

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Крымчанин сорвался с высоты на скальных террасах горы Ай-Петри, в результате падения он получил травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС. Информация о происшествии поступила в службу спасения в ночное время.

На помощь пострадавшему оперативно выдвинулись ялтинские спасатели. В связи со сложным рельефом поисково-спасательная операция заняла около четырех часов.

«Пострадавший, житель города Алупка, с травмами был обнаружен в скальной расщелине. Как выяснили спасатели, он отправился в сторону скальных террас массива Ай-Петри. Без специального оборудования мужчина взобрался на высоту в 15 метров и оттуда сорвался», - рассказали в МЧС.

Спасатели оказали мужчине первую помощь, наложив шины на травмированные конечности, и на носилках эвакуировали пострадавшего к служебному автомобилю, после чего доставили в Ялтинскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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