Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резкий рост новых заражений ● Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В России запустили производство вакцины AstraZeneca, но своим гражданам ее не дадут ● Крымчане считают, что коронавирус создан искусственно
Четвертую волну коронавируса ждут в Крыму
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Четвертая волна коронавируса в Крыму неизбежна.
Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Конечно, четвертая волна будет. Мы, несомненно, должны быть готовы к подъему заболеваемости. Есть определенные риски, которые связаны с тем, что она может наслоиться на подъем заболеваемости гриппом и сезонными респираторными вирусными инфекциями. Хочу сказать, что этот сезон очень отличается от всех предыдущих тем, что с июня мы превышаем эпидемиологические пороги по сезонным респираторным вирусным инфекциям в несколько раз. И это не очень хороший прогноз», – сказала Пеньковская.
По ее словам, сейчас максимальные усилия необходимо направить на вакцинацию против COVID-19 и гриппа. «Несомненно, мы должны быть готовы к четвертой волне. И от того, насколько комплекс мероприятий, которые выдерживаются сегодня в Крыму и Севастополе, будет поддержан, как население будет, прежде всего, иммунизировать и соблюдать все необходимые сегодня требования (личная гигиена, масочный режим, социальная дистанция), зависит то, насколько высок будет этот пик и насколько длительной будет эта четвертая волна, – добавила глава крымского Роспотребнадзора.
В то же время, хотя сейчас ситуация с уровнем заболеваемости неустойчива, специалисты в республике наблюдают все большее снижение числа заболевших и «некую стабилизацию».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность введения осенью локдауна из-за пандемии коронавируса в стране не рассматривается.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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