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Коронавирус в Крыму

Четвертую волну коронавируса ждут в Крыму

14:30 понедельник, 20 сентября 2021
Четвертую волну коронавируса ждут в Крыму

фото © pixabay.com

Четвертая волна коронавируса в Крыму неизбежна.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Конечно, четвертая волна будет. Мы, несомненно, должны быть готовы к подъему заболеваемости. Есть определенные риски, которые связаны с тем, что она может наслоиться на подъем заболеваемости гриппом и сезонными респираторными вирусными инфекциями. Хочу сказать, что этот сезон очень отличается от всех предыдущих тем, что с июня мы превышаем эпидемиологические пороги по сезонным респираторным вирусным инфекциям в несколько раз. И это не очень хороший прогноз», – сказала Пеньковская.

По ее словам, сейчас максимальные усилия необходимо направить на вакцинацию против COVID-19 и гриппа. «Несомненно, мы должны быть готовы к четвертой волне. И от того, насколько комплекс мероприятий, которые выдерживаются сегодня в Крыму и Севастополе, будет поддержан, как население будет, прежде всего, иммунизировать и соблюдать все необходимые сегодня требования (личная гигиена, масочный режим, социальная дистанция), зависит то, насколько высок будет этот пик и насколько длительной будет эта четвертая волна, – добавила глава крымского Роспотребнадзора.

В то же время, хотя сейчас ситуация с уровнем заболеваемости неустойчива, специалисты в республике наблюдают все большее снижение числа заболевших и «некую стабилизацию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность введения осенью локдауна из-за пандемии коронавируса в стране не рассматривается. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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