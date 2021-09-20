«Черные» археологи разграбили могильник древних племен под Симферополем

Так называемые «черные копатели» разграбили могильник в селе Опушки Симферопольского района.

Об этом, по данным Вести.Крым, заявил доктор исторических наук, профессор Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Храпунов.

«В самом центре крымских предгорий – у него печальная судьба, потому что открыли его грабители. Это было достаточно давно. В 2002 году жители села Мазанка обнаружили, что их дети играют с человеческими костями. Стало известно, что могильник подвергался разграблениям долгие годы. Начиная с 2016 года мы перевели туда основную экспедицию – там проходят практику студенты, организован волонтерский лагерь», - заявил он.

«Там были поздние скифы – потомки кочевых скифов – владык степей, сарматы, люди, переселившиеся со среднего Кавказа и даже были германцы, пришедшие с берегов Балтийского моря в III веке. Мы до сих пор не поймем, чем привлекал невзрачный холм, которые приходили в разное время в Крым и выбирали его для погребения. Найдено много интересно: украшения, оружия, бытовые предметы», - сообщил Храпунов.

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