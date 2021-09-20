Более 16000 человек: кого Украина накажет за выборы в Крыму

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В Украине заявили, что «надо привлечь к ответственности» всех, кто в Крыму причастен к организации и проведению выборов в Госдуму, то есть, в Республике Крым это более 16000 человек по подсчетам главы ЦИК РК Михаила Малышева.

Он заверил, что все «причастные» в полной мере осознавали, что Украина может ввести против них какие-то санкции.

Ранее в эфире телеканала «Дом» официальный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, заявил, что по итогам выборов в Госдуму в Крыму Киев должен «отделить зерна от плевел» и «привлечь к ответственности» только тех, кто «принимал участие в организации и проведении» выборного процесса.

«Если пересчитать всех членов избрикомов, то это более 11 тысяч человек, а еще более 5000 наблюдателей. Итого получается более 16000 человек. Люди живут жизнью своего государства, а не того, которое им грозит санкциями. Нас они не волнуют», - заявил глава Центризбиркома РК. Он добавил, что на работе ЦИКа и ТИКов очередное заявление Украины никак не отразится.

«Все понимают, что эти заявления (о привлечении к ответственности причастных – ред.) для внутреннего потребления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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