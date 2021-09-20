COVID в Севастополе бьет по детям и старикам: суточный показатель растет

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Ежесуточные показатели заболеваемости и распространения COVID-19 в Севастополе растут, а вместе с ними – число детей и пожилых людей, проходящих амбулаторное и стационарное лечение в городе.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщил вице-губернатор Александр Кулагин. По словам Кулагина, число пациентов, проходящих в городе амбулаторное лечение под наблюдением врачей, за неделю выросло на 13%: с 794 до 899 человек. Из них 124 – дети.

«На амбулаторном лечении с подтвержденным ковидом у нас находится 124 ребенка. В прошлый понедельник было 92. В стационарах находится 86 детей – это и ковид, и ОРВИ. В прошлый понедельник был 71. Тяжелых случаев нет», – уточнил Кулагин.

По его словам, число пациентов старше 65 лет, проходящих лечение в стационарах, также увеличилось – с 300 до 330.

Кулагин отметил, что на фоне недельного показателя выявляемости заболевших коронавирусной инфекцией, на протяжении недели неуклонно продолжает расти среднесуточный показатель численности инфицированных.

«За неделю в общей сумме произошло уменьшение – выявлено 580 случаев, а неделей ранее было 716. Но у нас наблюдается некоторый рост суточной заболеваемости: показатель увеличился с 0,29 до 0,35. Значительно увеличился и коэффициент распространения, он составил 1,16, а неделей ранее был 0,76».

По словам Кулагина, свободный коечный фонд в Севастополе сегодня составляет 27%.

В отделении интенсивной терапии 59 человек, двое из них – на ИВЛ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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